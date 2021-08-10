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Франция. Лига 1

Месси – игрок «ПСЖ» официально

10 Августа 2021 • 17:18 Комментировать (5)
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Аргентинский нападающий Лионель Месси, несколько дней назад ушедший из каталонской «Барселоны», присоединился к «ПСЖ», Об этом стало известно из видео, опубликованного в официальном «Твиттере» парижского клуба.

Тысячи фанатов собрались возле аэропорта, чтобы увидеть приземление самолета, доставившего аргентинскую звезду в столицу Франции. Лионель Месси подпишет с «ПСЖ» двухлетний контракт с возможностью пролонгации ещё на год. Зарплата футболиста в Париже составит 40 миллионов евро за сезон.

Несколькими днями ранее стало известно, что «ПСЖ» арендовал Эйфелеву башню на 10 августа с целью грандиозной презентации шестикратного обладателя «Золотого мяча».

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Евро-Футбол.Ру,
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Комментарии (5)
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Рейтинг комментариев
Gleton
10 Августа 2021 в 19:05
Представляю как Месси с Рамосом вместе празднуют победы или утешают друг-друга при поражениях, и это просто какой-то сюр :D
ARTUR
10 Августа 2021 в 18:52
Спасибо Лео , ты сделал Ла лигу смотрительной , удачи тебе .
Рустем Белялов
10 Августа 2021 в 18:51
Теперь просто обязаны выигрывать ЛЧ
779
10 Августа 2021 в 17:49
Вернуть свежесть восприятия футбола для Лео. И удачи!
KLINSMANN
10 Августа 2021 в 17:32
Успехов!
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