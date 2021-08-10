Аргентинский нападающий Лионель Месси, несколько дней назад ушедший из каталонской «Барселоны», присоединился к «ПСЖ», Об этом стало известно из видео, опубликованного в официальном «Твиттере» парижского клуба.

Тысячи фанатов собрались возле аэропорта, чтобы увидеть приземление самолета, доставившего аргентинскую звезду в столицу Франции. Лионель Месси подпишет с «ПСЖ» двухлетний контракт с возможностью пролонгации ещё на год. Зарплата футболиста в Париже составит 40 миллионов евро за сезон.

Несколькими днями ранее стало известно, что «ПСЖ» арендовал Эйфелеву башню на 10 августа с целью грандиозной презентации шестикратного обладателя «Золотого мяча».