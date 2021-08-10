Раскрыты детали контракта и зарплата Месси в «ПСЖ»

Бывший нападающий каталонской «Барселоны» Лионель Месси все же переходит в «ПСЖ». Об этом посредством своего твиттер-аккаунта сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

Журналисту стали известны детали контракта между парижским грандом и 34-летним футболистом. Месси подпишет с «ПСЖ» двухлетнее соглашение с опцией продления на один сезон. Оклад Лео во французском гранде составит 35 миллионов евро плюс бонусы.

В ближайшее время звездный форвард прилетит в Париж для официального оформления сделки.

Ранее стало известно, под каким номером аргентинский голеадор будет выступать за «ПСЖ».