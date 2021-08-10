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Франция. Лига 1

Раскрыты детали контракта и зарплата Месси в «ПСЖ»

10 Августа 2021 • 13:20 Комментировать (1)
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Бывший нападающий каталонской «Барселоны» Лионель Месси все же переходит в «ПСЖ». Об этом посредством своего твиттер-аккаунта сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

Журналисту стали известны детали контракта между парижским грандом и 34-летним футболистом. Месси подпишет с «ПСЖ» двухлетнее соглашение с опцией продления на один сезон. Оклад Лео во французском гранде составит 35 миллионов евро плюс бонусы.

В ближайшее время звездный форвард прилетит в Париж для официального оформления сделки.

Ранее стало известно, под каким номером аргентинский голеадор будет выступать за «ПСЖ».

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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
ARTUR
10 Августа 2021 в 13:26
Когда же вы перестанете писать этот бред ??? ладно бы он уже официально перешел бы , второе это ВООБЩЕ не знает ни один чел кроме юристов команды , даже сантехники не знают какая у кого зарплата , ну начните уже более проффесионально подходить к тому что вы пишите .
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