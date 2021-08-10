Месси договорился с «ПСЖ» на Ибице

Аргентинский форвард Лионель Месси согласовал трудовой договор с французским «ПСЖ», об этом сообщает Ole.

Источник информирует, что стороны встретились на острове Ибица, куда 34-летний футболист прибыл в понедельник. Сегодня, 10 августа, Лионель должен вылететь в Париж для официального оформления сделки.

Ожидается, что стороны подпишут контракт на три года. Заработная плата Месси в «ПСЖ» составит 50 миллионов евро.

На минувших выходных Лео дал прощальную пресс-конференцию на «Камп Ноу». Футболист всю свою карьеру провел в каталонском гранде. Его контракт с «Барсой» истек 1 июля.