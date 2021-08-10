Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 205 Комментарии
💡 Новая версия сайта Олимпиада: медали
Франция. Лига 1

Месси договорился с «ПСЖ» на Ибице

10 Августа 2021 • 09:44 Комментировать (1)
1000 рублей бесплатная ставка

Аргентинский форвард Лионель Месси согласовал трудовой договор с французским «ПСЖ», об этом сообщает Ole.

Источник информирует, что стороны встретились на острове Ибица, куда 34-летний футболист прибыл в понедельник. Сегодня, 10 августа, Лионель должен вылететь в Париж для официального оформления сделки.

Ожидается, что стороны подпишут контракт на три года. Заработная плата Месси в «ПСЖ» составит 50 миллионов евро.

На минувших выходных Лео дал прощальную пресс-конференцию на «Камп Ноу». Футболист всю свою карьеру провел в каталонском гранде. Его контракт с «Барсой» истек 1 июля.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Трансферы футбола - лето 2021
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
NOBODY
10 Августа 2021 в 09:56
))) как в кино - "да какая судьба, по пьянке завертелось...."...Ибица, блин, остров порока и разврата))))
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 10 Августа
09:44 · Франция. Лига 1
Месси договорился с «ПСЖ» на Ибице 1
08:31 · Франция. Лига 1
Доннарумма ждёт приезда Месси в «ПСЖ»
08:24 · Англия. Премьер-лига
«Лион» хочет купить полузащитника «Ливерпуля»
09 Августа
23:57 · Франция. Лига 1
Тотальный провал хозяев поля: видеообзор первого тура Лиги 1 видео
23:22 · Франция. Лига 1
Брат владельца «ПСЖ» подтвердил переход Месси
19:52 · Франция. Лига 1
Месси прилетит в Париж, когда будет согласован контракт с «ПСЖ»
19:49 · Россия. Премьер-лига
​Азмун интересен французскому гранду 1 слухи
19:40 · Франция. Лига 1
​Фанаты «ПСЖ» напрасно ждут Месси в аэропорту 1
18:47 · Франция. Лига 1
​Месси ещё не договорился с «ПСЖ»
18:23 · Франция. Лига 1
Тур Лиги 1 прошёл без побед хозяев третий раз в истории
18:14 · Франция. Лига 1
Вместо Парижа Месси находится в своем доме в Барселоне
17:46 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» не будет подписывать Погба 3
16:20 · Франция. Лига 1
Месси определился с игровым номером в «ПСЖ» 1
16:07 · Франция. Лига 1
​Жюли: «Месси, Неймар и Мбаппе в Лиге 1 - звучит ошеломляюще» 2
15:15 · Франция. Лига 1
Месси прибыл в Париж для подписания контракта с «ПСЖ» 1
Все новости
Рекомендуем
 