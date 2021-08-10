Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 205 Комментарии
💡 Новая версия сайта Олимпиада: медали
Франция. Лига 1

Доннарумма ждёт приезда Месси в «ПСЖ»

10 Августа 2021 • 08:31 Комментировать
1000 рублей бесплатная ставка

Триумфатор чемпионата Европы - 2020 в составе сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма, присоединившийся к «ПСЖ» этим летом, отреагировал на информацию о возможном переезде в Париж аргентинского форварда Лионеля Месси.

«Трансфер согласован, ждем официального подтверждения. Очень жду приезда Лео в Париж. Месси - великий, лучший футболист в мире. Я очень взволнован и счастлив», - передает слова итальянского голкипера Calciomercato.

Ранее СМИ сообщали, что 34-летний аргентинец договорился о контракте с парижским грандом. Месси должен прилететь во Францию в ближайшие дни.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 10 Августа
09:44 · Франция. Лига 1
Месси договорился с «ПСЖ» на Ибице 1
08:31 · Франция. Лига 1
Доннарумма ждёт приезда Месси в «ПСЖ»
08:24 · Англия. Премьер-лига
«Лион» хочет купить полузащитника «Ливерпуля»
09 Августа
23:57 · Франция. Лига 1
Тотальный провал хозяев поля: видеообзор первого тура Лиги 1 видео
23:22 · Франция. Лига 1
Брат владельца «ПСЖ» подтвердил переход Месси
19:52 · Франция. Лига 1
Месси прилетит в Париж, когда будет согласован контракт с «ПСЖ»
19:49 · Россия. Премьер-лига
​Азмун интересен французскому гранду 1 слухи
19:40 · Франция. Лига 1
​Фанаты «ПСЖ» напрасно ждут Месси в аэропорту 1
18:47 · Франция. Лига 1
​Месси ещё не договорился с «ПСЖ»
18:23 · Франция. Лига 1
Тур Лиги 1 прошёл без побед хозяев третий раз в истории
18:14 · Франция. Лига 1
Вместо Парижа Месси находится в своем доме в Барселоне
17:46 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» не будет подписывать Погба 3
16:20 · Франция. Лига 1
Месси определился с игровым номером в «ПСЖ» 1
16:07 · Франция. Лига 1
​Жюли: «Месси, Неймар и Мбаппе в Лиге 1 - звучит ошеломляюще» 2
15:15 · Франция. Лига 1
Месси прибыл в Париж для подписания контракта с «ПСЖ» 1
Все новости
Рекомендуем
 