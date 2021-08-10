Доннарумма ждёт приезда Месси в «ПСЖ»

Триумфатор чемпионата Европы - 2020 в составе сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма, присоединившийся к «ПСЖ» этим летом, отреагировал на информацию о возможном переезде в Париж аргентинского форварда Лионеля Месси.

«Трансфер согласован, ждем официального подтверждения. Очень жду приезда Лео в Париж. Месси - великий, лучший футболист в мире. Я очень взволнован и счастлив», - передает слова итальянского голкипера Calciomercato.

Ранее СМИ сообщали, что 34-летний аргентинец договорился о контракте с парижским грандом. Месси должен прилететь во Францию в ближайшие дни.