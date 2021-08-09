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Франция. Лига 1

​Фанаты «ПСЖ» напрасно ждут Месси в аэропорту

09 Августа 2021 • 19:40 Комментировать
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Лионель Месси действительно находится в своём доме в Барселоне. В последнем выпуске новостей на Sky Sports были показаны кадры, которые удалось снять журналистам. На них видно, как Месси в шортах вальяжно прогуливается по территории своего дома. Судя по всему, лететь в Париж в ближайшее время аргентинский футболист не собирается.

В то же время большая группа фанатов «ПСЖ» собралась в аэропорту в ожидании прилёта Лионеля Месси. Учитывая обстоятельства, болельщики французского града ждут звёздного футболиста напрасно.

Ранее сообщалось, что у Лионеля Месси ещё нет полной договорённости с «ПСЖ» по поводу контракта.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ
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