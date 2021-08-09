​Фанаты «ПСЖ» напрасно ждут Месси в аэропорту

Лионель Месси действительно находится в своём доме в Барселоне. В последнем выпуске новостей на Sky Sports были показаны кадры, которые удалось снять журналистам. На них видно, как Месси в шортах вальяжно прогуливается по территории своего дома. Судя по всему, лететь в Париж в ближайшее время аргентинский футболист не собирается.

В то же время большая группа фанатов «ПСЖ» собралась в аэропорту в ожидании прилёта Лионеля Месси. Учитывая обстоятельства, болельщики французского града ждут звёздного футболиста напрасно.

Ранее сообщалось, что у Лионеля Месси ещё нет полной договорённости с «ПСЖ» по поводу контракта.