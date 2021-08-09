​Месси ещё не договорился с «ПСЖ»

Лионель Месси ещё не имеет полной договорённости с «ПСЖ» по контракту. Как сообщает Telefoot, в настоящий момент продолжаются переговоры между парижским клубом и представителями звёздного футболиста. Месси остаётся в Барселоне, информация о его прилёте в Париж оказалась ложной.

Напомним, что Лионель Месси не подписал новый контракт с «Барселоной» из-за финансовых проблем каталонского клуба. Впервые в своей карьере Месси примерит на себе футболку другого клуба.

Ранее появлялась информация о том, что контракт Лионеля Месси с «ПСЖ» будет рассчитан на два сезона с возможностью продления ещё на один год.