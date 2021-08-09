Месси определился с игровым номером в «ПСЖ»

Нападающий Лионель Месси, который в ближайшее время должен подписать контракт с «ПСЖ», определился с номером, под которым будет выступать в новой команде, передаёт Marca. Сообщается, что аргентинец возьмёт себе номер «30», под которым он дебютировал в составе «Барселоны».

Ранее сообщалось, что Неймар готов уступить Месси «десятку», однако аргентинец отказался. Нападающий также играл в «Барселоне» под 19-м номером.

Напомним, что 5 августа «Барселона» объявила об уходе Лионеля Месси из клуба. Позже стало известно, что аргентинец не может продлить контракт из-за правил Ла Лиги.

Сегодня появилась информация, что Месси уже прибыл в Париж для подписания контракта с «ПСЖ».