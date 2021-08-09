​Жюли: «Месси, Неймар и Мбаппе в Лиге 1 - звучит ошеломляюще»

Известный в прошлом футболист Людовик Жюли высказался по поводу вероятного перехода Лионеля Месси в «ПСЖ».

«В чемпионате Франции уже было двое из четырёх лучших игроков мира, в теперь появится третий. Вы понимаете, что Лионель Месси, Неймар и Килиан Мбаппе будут играть в Лиге 1? Это звучит ошеломляюще. Лиге 1 нужен был такой позитив. Это отразится не только на Париже, но и на всей Франции. Все будут об этом говорить, все будут ходить на стадионы», - высказался Жюли для Le Parisien.

Людовик Жюли в своей карьере поиграл за множество клубов, в частности за «Барселону» и «ПСЖ».