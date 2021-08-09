Нападающий Лионель Месси прибыл в Париж для подписания контракта с «ПСЖ», передаёт журналист Николо Скира. Болельщики парижского клуба уже собрались офисов клуба, чтобы поприветствовать новичка команды.
Сообщается, что аргентинец в ближайшие часы должен пройти медосмотр и подписать контракт с «ПСЖ».
Напомним, что на протяжении всей карьеры Месси выступал в составе «Барселоны», однако он не смог продлить контракт с каталонским клубом из-за правил Ла Лиги. В воскресенье, 8 августа, состоялась прощальная конференция игрока в клубе. Также президент каталонцев Жуан Лапорта заявил, что аргентинец продолжит карьеру в «ПСЖ».
PSG fans are gathered outside the Parc des Princes stadium to welcome Lionel Messi pic.twitter.com/sjGjzA5F6z— ESPN FC (@ESPNFC) August 9, 2021