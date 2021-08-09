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Франция. Лига 1

​«ПСЖ» уверен в сохранении Мбаппе из-за Месси слухи

09 Августа 2021 • 14:41 Комментировать
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В «ПСЖ» уверены, что подписание контракта с Лионелем Месси поможет клубу сохранить в своих рядах Килиана Мбаппе, сообщает Goal.com. Талантливый форвард до сих пор не продлил контракт. В своих интервью Мбаппе говорил о желании видеть вокруг себя сильный спортивный проект. Подписание Месси может стать серьёзным аргументом клуба в переговорах с Килианом.

Ожидается, что Лионель Месси станет футболистом «ПСЖ» в ближайшие часы. Что касается контракта Килиана Мбаппе, то он рассчитан до завершения сезона 2021/2022. За ситуацией молодого француза пристально следит мадридский «Реал».

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Килиан Мбаппе
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