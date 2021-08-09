В «ПСЖ» уверены, что подписание контракта с Лионелем Месси поможет клубу сохранить в своих рядах Килиана Мбаппе, сообщает Goal.com. Талантливый форвард до сих пор не продлил контракт. В своих интервью Мбаппе говорил о желании видеть вокруг себя сильный спортивный проект. Подписание Месси может стать серьёзным аргументом клуба в переговорах с Килианом.

Ожидается, что Лионель Месси станет футболистом «ПСЖ» в ближайшие часы. Что касается контракта Килиана Мбаппе, то он рассчитан до завершения сезона 2021/2022. За ситуацией молодого француза пристально следит мадридский «Реал».