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Франция. Лига 1

В ближайшие часы Месси станет игроком «ПСЖ»

09 Августа 2021 • 13:37 Комментировать
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Звездный форвард Лионель Месси в ближайшие часы может быть представлен в качестве игрока «ПСЖ». Об этом посредством своего твиттер-аккаунта сообщил журналист Оливье Талларон.

34-летний футболист перейдет в парижский гранд на правах свободного агента. У Лионеля истек трудовой договор с каталонской «Барселоной» в конце июня. Вчера, 8 августа, состоялась прощальная пресс-конференция Месси на «Камп Ноу».

Согласно сведениям СМИ, контракт Месси с «ПСЖ» будет рассчитан на три года. Заработная плата аргентинского нападающего в парижском гранде составит 50 миллионов евро за сезон.

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Лионель Месси ПСЖ Трансферы футбола - лето 2021
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