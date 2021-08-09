В ближайшие часы Месси станет игроком «ПСЖ»

Звездный форвард Лионель Месси в ближайшие часы может быть представлен в качестве игрока «ПСЖ». Об этом посредством своего твиттер-аккаунта сообщил журналист Оливье Талларон.

34-летний футболист перейдет в парижский гранд на правах свободного агента. У Лионеля истек трудовой договор с каталонской «Барселоной» в конце июня. Вчера, 8 августа, состоялась прощальная пресс-конференция Месси на «Камп Ноу».

Согласно сведениям СМИ, контракт Месси с «ПСЖ» будет рассчитан на три года. Заработная плата аргентинского нападающего в парижском гранде составит 50 миллионов евро за сезон.