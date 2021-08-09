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Франция. Лига 1

Сампаоли: «Будет здорово, если Месси перейдёт в «ПСЖ»

09 Августа 2021 • 10:23 Комментировать
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Аргентинский специалист Хорхе Сампаоли, занимающий пост наставника «Марселя», высказался о возможном переезде нападающего Лионеля Месси в «ПСЖ».

«Будет очень круто, если Лео переедет в Париж. Это огромный плюс для французской лиги. Месси - лучший футболист мира. Будет здорово посоперничать с ним», - передаю слова тренера французские СМИ.

В воскресенье, 8 августа, на «Камп Ноу» состоялась прощальная пресс-конференция 34-летнего аргентинского нападающего. Месси не смог заключить новое соглашение с «сине-гранатовыми» из-за финансовых ограничений, прописанных в регламенте Ла Лиги.

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Лионель Месси Хорхе Сампаоли
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