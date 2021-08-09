Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 162 Комментарии
💡 Новая версия сайта Олимпиада: медали
Франция. Лига 1

Тренер «Метца»: «Месси должен завершить карьеру в «Барселоне»

09 Августа 2021 • 08:42 Комментировать
1000 рублей бесплатная ставка

Наставник французского «Метца» Фредерик Антонетти отреагировал на новость о грядущем переходе аргентинца Лионеля Месси в «ПСЖ».

«Я считаю, что Лео должен завершить свою карьеру в «Барселоне». Месси - это и есть «Барса». Однако это уже в прошлом», - передает слова специалиста GFFN в своем твиттер-аккаунте.

Месси покинул каталонский гранд 5 августа. Стороны не смогли продлить трудовое соглашение из-за финансовых проблем «Барселоны».

Ожидается, что новым местом работы 34-летнего нападающего станет «ПСЖ». На протяжении нескольких дней стороны ведут переговоры о сотрудничестве.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Фредерик Антонетти Метц
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 09 Августа
08:42 · Франция. Лига 1
Тренер «Метца»: «Месси должен завершить карьеру в «Барселоне»
08 Августа
23:42 · Франция. Лига 1
Фанаты помешали футболистам «Монпелье» и «Марселя» доиграть одну минуту
20:06 · Франция. Лига 1
«Лилль» чудом отыгрался, уступая 1:3 «Метцу»
17:57 · Франция. Лига 1
«Клермон Фут» и «Анже» начали сезон с побед
14:41 · Франция. Лига 1
​Месси прибудет в Париж до конца дня
13:27 · Франция. Лига 1
​Канделаки обратилась к зрителям «Матч ТВ» в связи с Месси 6
12:51 · Франция. Лига 1
​«ПСЖ» запланировал пресс-конференцию с Месси
11:40 · Франция. Лига 1
​Почеттино – о Месси: «Каждый тренер мечтает тренировать лучших» 1
10:16 · Франция. Лига 1
​Лапорта: «Месси переходит в «ПСЖ» 4
09:21 · Франция. Лига 1
Названа зарплата Месси по контракту с «ПСЖ» 1 слухи
07 Августа
23:54 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» одержал волевую победу в матче с «Труа»
23:41 · Франция. Лига 1
​Тренер «Бреста»: «Месси меня возбуждает»
23:17 · Франция. Лига 1
Игроки, тренеры и технический персонал «ПСЖ» уже знают о скором прибытии в команду Месси
21:30 · Франция. Лига 1
​«Труа» - «ПСЖ» - 1:2 (завершён)
20:50 · Франция. Лига 1
«Лион» не смог обыграть «Брест» в стартовом туре
Все новости
Рекомендуем
 