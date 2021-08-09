Тренер «Метца»: «Месси должен завершить карьеру в «Барселоне»

Наставник французского «Метца» Фредерик Антонетти отреагировал на новость о грядущем переходе аргентинца Лионеля Месси в «ПСЖ».

«Я считаю, что Лео должен завершить свою карьеру в «Барселоне». Месси - это и есть «Барса». Однако это уже в прошлом», - передает слова специалиста GFFN в своем твиттер-аккаунте.

Месси покинул каталонский гранд 5 августа. Стороны не смогли продлить трудовое соглашение из-за финансовых проблем «Барселоны».

Ожидается, что новым местом работы 34-летнего нападающего станет «ПСЖ». На протяжении нескольких дней стороны ведут переговоры о сотрудничестве.