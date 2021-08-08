Фанаты помешали футболистам «Монпелье» и «Марселя» доиграть одну минуту

Матч первого тура Лиги 1 «Монпелье» - «Марсель» получился горячим как на поле, так и на трибунах стадиона. В конце первого тайма хозяева поля выстрелили дуплетом, но провалились после перерыва, пропустив трижды всего за 12 минут поединка. Голы на счету Дженгиза Юндера и Димитри Пайе (дубль) - 2:3.
На 89-й минуте беспорядки на трибунах вынудили арбитра остановить игру. Перед подачей углового у ворот гостей с фанатской трибуны на поле полетели бутылки с водой. Судья, не колеблясь, увел футболистов в подтрибунное помещение. В итоге болельщиков удалось угомонить, футболисты вернулись на поле и доиграли матч. Счет не изменился.
Протокол игры
|(1:0) Перес Луан 30'
|(2:0) Лаборд Гаэтан 34'
|68' Юндер Дженгиз (2:1)
|75' Пайе Димитри (2:2)
|80' Пайе Димитри (2:3)
Берто Димитри • Самбья Саломон 88' ( Ристич Михайло ( 88') • Тулер Матеус • Maxime Esteve • Коцца Николя 88' ( Суке Арно ( 88') • Ферри Жордан • Шотар Жорис 84' ( Макуана Бени ( 84') • Лаборд Гаэтан 84' ( Леруа Лео ( 84') • Молле Флоран • Вахи Элю 63' ( Мавидиди Стефи ( 63') • Делор Анди
Запасные: Суарес Матиас II • Sacha Delaye • Карвалью Матис • Шкулетич Петар
Манданда Стив • Салиба Вильям • Балерди Леонардо • Перес Луан • 44'Камара Бубакар • Гуйе Пап • Гендузи Маттео • Юндер Дженгиз 86' ( Энрике Луис III ( 86') • Герсон Сантос 63' ( Бенедетто Дарио ( 63') • Де ла Фуэнте Конрад • Пайе Димитри
Запасные: Амави Жордан • Нгапандуэтнбу Симон • Ронжье Валентин • Таргаллин Уссама • Радоньич Неманья • Бамба Дьенг Амаду
08 августа. Стадион "Стад де ля Моссон".