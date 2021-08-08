Фанаты помешали футболистам «Монпелье» и «Марселя» доиграть одну минуту

Матч первого тура Лиги 1 «Монпелье» - «Марсель» получился горячим как на поле, так и на трибунах стадиона. В конце первого тайма хозяева поля выстрелили дуплетом, но провалились после перерыва, пропустив трижды всего за 12 минут поединка. Голы на счету Дженгиза Юндера и Димитри Пайе (дубль) - 2:3.

На 89-й минуте беспорядки на трибунах вынудили арбитра остановить игру. Перед подачей углового у ворот гостей с фанатской трибуны на поле полетели бутылки с водой. Судья, не колеблясь, увел футболистов в подтрибунное помещение. В итоге болельщиков удалось угомонить, футболисты вернулись на поле и доиграли матч. Счет не изменился.