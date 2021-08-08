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Франция. Лига 1

Фанаты помешали футболистам «Монпелье» и «Марселя» доиграть одну минуту

08 Августа 2021 • 23:42 Комментировать
Монпелье
2:3
Марсель
окончен
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Матч первого тура Лиги 1 «Монпелье» - «Марсель» получился горячим как на поле, так и на трибунах стадиона. В конце первого тайма хозяева поля выстрелили дуплетом, но провалились после перерыва, пропустив трижды всего за 12 минут поединка. Голы на счету Дженгиза Юндера и Димитри Пайе (дубль) - 2:3.

На 89-й минуте беспорядки на трибунах вынудили арбитра остановить игру. Перед подачей углового у ворот гостей с фанатской трибуны на поле полетели бутылки с водой. Судья, не колеблясь, увел футболистов в подтрибунное помещение. В итоге болельщиков удалось угомонить, футболисты вернулись на поле и доиграли матч. Счет не изменился.

Протокол игры  
Монпелье 2:3 Марсель
(1:0) Перес Луан 30'    
(2:0) Лаборд Гаэтан 34'    
    68' Юндер Дженгиз (2:1)
    75' Пайе Димитри (2:2)
    80' Пайе Димитри (2:3)
Берто Димитри Самбья Саломон   88' (Ристич Михайло (   88') Тулер Матеус Maxime Esteve Коцца Николя   88' (Суке Арно (   88') Ферри Жордан Шотар Жорис   84' (Макуана Бени (   84') Лаборд Гаэтан   84' (Леруа Лео (   84') Молле Флоран Вахи Элю   63' (Мавидиди Стефи (   63') Делор Анди
Запасные: Суарес Матиас II Sacha Delaye Карвалью Матис Шкулетич Петар
Манданда Стив Салиба Вильям Балерди Леонардо Перес Луан   44' Камара Бубакар Гуйе Пап Гендузи Маттео Юндер Дженгиз   86' (Энрике Луис III (   86') Герсон Сантос   63' (Бенедетто Дарио (   63') Де ла Фуэнте Конрад Пайе Димитри
Запасные: Амави Жордан Нгапандуэтнбу Симон Ронжье Валентин Таргаллин Уссама Радоньич Неманья Бамба Дьенг Амаду
08 августа. Стадион "Стад де ля Моссон".

 

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окончен Ницца 0:0 Реймс 1.8 3.5 4.75
окончен Страсбург 0:2 Анже 1.95 3.5 3.95
окончен Сент-Этьен 1:1 Лорьян 2.2 3.45 3.25
окончен Бордо 0:2 Клермон Фут 2.25 3.3 3.3
окончен Метц 3:3 Лилль 5.3 3.35 1.77
окончен Монпелье 2:3 Марсель 3.05 3.45 2.3
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