Лионель Месси всю свою карьеру проводил в «Барселоне», но теперь он будет вынужден перейти в другой клуб. Ожидается, что новым клубом Месси станет «ПСЖ», хотя в воскресенье на пресс-конференции аргентинец сказал, что ещё ни с кем не договорился.

L’Equipe на своих страницах пишет о том, что Лионель Месси прибудет в Париж до конца дня. Звёздный аргентинский футболист пройдёт медицинское обследование либо в воскресенье вечером, либо в понедельник утром. После этого Месси поставит подпись под контрактом с французским грандом.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» планирует представить Лионеля Месси на Эйфелевой башне.