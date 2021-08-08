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Франция. Лига 1

​Месси прибудет в Париж до конца дня

08 Августа 2021 • 14:41 Комментировать
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Лионель Месси всю свою карьеру проводил в «Барселоне», но теперь он будет вынужден перейти в другой клуб. Ожидается, что новым клубом  Месси станет «ПСЖ», хотя в воскресенье на пресс-конференции аргентинец сказал, что ещё ни с кем не договорился.

L’Equipe на своих страницах пишет о том, что Лионель Месси прибудет в Париж до конца дня. Звёздный аргентинский футболист пройдёт медицинское обследование либо в воскресенье вечером, либо в понедельник утром. После этого Месси поставит подпись под контрактом с французским грандом.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» планирует представить Лионеля Месси на Эйфелевой башне.

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Лионель Месси ПСЖ Трансферы футбола - лето 2021
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