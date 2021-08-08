​Канделаки обратилась к зрителям «Матч ТВ» в связи с Месси

Лионель Месси уходит из «Барселоны» и, судя по всему, в ближайшие дни примерит на себе футболку «ПСЖ». В связи с этим к зрителям «Матч ТВ» обратилась Тина Канделаки, являющаяся генеральным продюсером телеканала.

В свете ухода из «Барселоны» её главной звезды Канделаки отметила в своём телеграм-канале, что вопросы к руководству «Матч ТВ» по поводу Ла Лиги потеряли актуальность. При этом телеканал, как ранее сообщалось, приобрёл права на показ матчей французской Лиги 1.

«С возвращением английской Премьер-лиги и с матчами Неймара и Месси мы собрали флеш-рояль», - поделилась мыслями Канделаки.