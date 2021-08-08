Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 196 Комментарии
💡 Новая версия сайта Олимпиада: медали
Франция. Лига 1

​«ПСЖ» запланировал пресс-конференцию с Месси

08 Августа 2021 • 12:51 Комментировать
1000 рублей бесплатная ставка

В воскресенье Лионель Месси должен дать пресс-конференцию по случаю своего ухода из «Барселоны». На днях было объявлено, что из-за финансовой ситуации «сине-гранатовые» не могут подписать новый контракт со своим многолетним лидером. Ожидается, что Месси продолжит карьеру в «ПСЖ».

Журналист Вероника Брунати написала на своей страничке в «Твиттере», что «ПСЖ» уже запланировал пресс-конференцию с Лионелем Месси. Она должна пройти в понедельник, 9 августа.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что Лионель Месси подпишет контракт с «ПСЖ» по схеме «2+1».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Трансферы футбола - лето 2021
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
Идет 39 минута Ренн 1:1 Ланс 2 3.55 3.75
08.08  16:00 Ницца ... Реймс 1.8 3.5 4.75
08.08  16:00 Страсбург ... Анже 1.95 3.5 3.95
08.08  16:00 Сент-Этьен ... Лорьян 2.2 3.45 3.25
08.08  16:00 Бордо ... Клермон Фут 2.25 3.3 3.3
08.08  18:00 Метц ... Лилль 5.3 3.35 1.77
08.08  21:45 Монпелье ... Марсель 3.05 3.45 2.3
Все матчи
Новости
Сегодня, 08 Августа
13:27 · Франция. Лига 1
​Канделаки обратилась к зрителям «Матч ТВ» в связи с Месси 2
12:51 · Франция. Лига 1
​«ПСЖ» запланировал пресс-конференцию с Месси
11:40 · Франция. Лига 1
​Почеттино – о Месси: «Каждый тренер мечтает тренировать лучших» 1
10:16 · Франция. Лига 1
​Лапорта: «Месси переходит в «ПСЖ» 1
09:21 · Франция. Лига 1
Названа зарплата Месси по контракту с «ПСЖ» 1 слухи
07 Августа
23:54 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» одержал волевую победу в матче с «Труа»
23:41 · Франция. Лига 1
​Тренер «Бреста»: «Месси меня возбуждает»
23:17 · Франция. Лига 1
Игроки, тренеры и технический персонал «ПСЖ» уже знают о скором прибытии в команду Месси
21:30 · Франция. Лига 1
​«Труа» - «ПСЖ» - 1:2 (завершён)
20:50 · Франция. Лига 1
«Лион» не смог обыграть «Брест» в стартовом туре
19:54 · Франция. Лига 1
Спортивный директор «Ренна» высказался о будущем Камавинга
10:45 · Испания. Примера
Экс-тренер «Реала» выбрал клуб для Месси
10:29 · Испания. Примера
Саншеш договорился с «Барселоной»
10:15 · Испания. Примера
Инсайдер назвал новую зарплату Месси в «ПСЖ» 1
09:11 · Испания. Примера
В «ПСЖ» сообщили о завершении переговоров с Месси 4
Все новости
Рекомендуем
 