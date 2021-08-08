​«ПСЖ» запланировал пресс-конференцию с Месси

В воскресенье Лионель Месси должен дать пресс-конференцию по случаю своего ухода из «Барселоны». На днях было объявлено, что из-за финансовой ситуации «сине-гранатовые» не могут подписать новый контракт со своим многолетним лидером. Ожидается, что Месси продолжит карьеру в «ПСЖ».

Журналист Вероника Брунати написала на своей страничке в «Твиттере», что «ПСЖ» уже запланировал пресс-конференцию с Лионелем Месси. Она должна пройти в понедельник, 9 августа.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что Лионель Месси подпишет контракт с «ПСЖ» по схеме «2+1».