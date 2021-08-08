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Франция. Лига 1

​Лапорта: «Месси переходит в «ПСЖ»

08 Августа 2021 • 10:16 Комментировать
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта подтвердил скорый переход Лионеля Месси в ряды «ПСЖ». Видео со словами функционера появилось в сети. Оно было записано перед или после встречи Лапорты с президентами «Реала» и «Ювентуса». Эта тройка клубов, как известно, продолжает поддерживать проект Суперлиги.

«Месси переходит в «ПСЖ». Я бы хотел, чтобы он продолжил играть за «Барселону», но это было невозможно», - высказался Лапорта.

 

Ранее в СМИ сообщалось, что Лионель Месси будет представлен как игрок «ПСЖ» на следующей неделе. Для представления парижский клуб арендовал Эйфелеву башню.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси Жоан Лапорта ПСЖ
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