​Лапорта: «Месси переходит в «ПСЖ»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта подтвердил скорый переход Лионеля Месси в ряды «ПСЖ». Видео со словами функционера появилось в сети. Оно было записано перед или после встречи Лапорты с президентами «Реала» и «Ювентуса». Эта тройка клубов, как известно, продолжает поддерживать проект Суперлиги.

«Месси переходит в «ПСЖ». Я бы хотел, чтобы он продолжил играть за «Барселону», но это было невозможно», - высказался Лапорта.

لابورتا لصديقي @_nxkhh: ميسي ذاهب إلى باريس سانجرمان ، كنت اتمنى استمراره في برشلونة ولكن ذلك كان مستحيلاً.

الفيديو اثناء اجتماع لابورتا وبيريز وانييلي اليوم pic.twitter.com/otP1opaoTj — محمد الكعبي (@Qatari) August 7, 2021

Ранее в СМИ сообщалось, что Лионель Месси будет представлен как игрок «ПСЖ» на следующей неделе. Для представления парижский клуб арендовал Эйфелеву башню.