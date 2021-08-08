В ближайшие дни «ПСЖ» должен официально объявить о подписании контракта с Лионелем Месси. Авторитетные источники утверждают, что этот вопрос уже решён - остаётся уладить формальности и ударить по рукам.

По данным газеты L’Equipe, по контракту с «ПСЖ», который будет оформлен по схеме «2+1», Лионель Месси будет зарабатывать 40 миллионов евро за сезон. Также звездный аргентинский футболист получит 30 миллионов евро в качестве подписного бонуса.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» арендовал Эйфелеву башню в Париже, чтобы на следующей неделе там представить Лионеля Месси.