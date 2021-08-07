​Тренер «Бреста»: «Месси меня возбуждает»

Главный тренер «Бреста» Мишель Тер-Закарян весьма странными словами прокомментировал вероятный переход Лионеля Месси в ряды «ПСЖ».

«Мы говорим, что у нас дерьмовая лига, но если нам удастся привлечь такого футболиста, это будет необыкновенно. Я не собираюсь здесь быть вежливым – Месси меня возбуждает», - высказался рулевой французской команды для RMC Sport.

Ранее появилась информация о том, что сотрудники парижского клуба уже знают о скором приезде Лионеля Месси. «ПСЖ» якобы собирается представить звёздного аргентинского футболиста на Эйфелевой башне на следующей неделе.