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Франция. Лига 1

Игроки, тренеры и технический персонал «ПСЖ» уже знают о скором прибытии в команду Месси

07 Августа 2021 • 23:17 Комментировать
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Игроки, тренеры и технический персонал «ПСЖ» уже знают о скором прибытии аргентинского нападающего Лионеля Месси в команду. Об этом сообщает Le Parisien.

Уже даже известна возможная дата дебюта Месси за клуб. Аргентинец может выйти на поле в футболке парижан 12 сентября в матче французской Лиги 1. Это обусловлено тем, что Месси ещё не приступал к тренировкам после Кубка Америки, футболисту следует вернуться в тонус.

Строятся предположения по дате презентации Месси: называют 10 августа. Ранее сообщалось, что «ПСЖ» арендовал Эйфелеву башню на этот день.

Ранее стало известно о деталях сделки Месси с парижским клубом: зарплата 40 миллионов евро в год, контракт на 2 или 3 года.

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Лионель Месси ПСЖ
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