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Франция. Лига 1

Спортивный директор «Ренна» высказался о будущем Камавинги

07 Августа 2021 • 19:54 Комментировать
Ренн
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Спортивный директор французского «Ренна» Флориан Маурис высказался о будущем полузащитника команды Эдуардо Камавинги, которого слухи связывают с многими европейскими топ-клубами.

«Это очень сложный трансферный период, мы знаем, что его карьера может продолжиться в другом клубе. Через год у него заканчивается контракт, поэтому ми либо продлим его, либо подумаем над продажей. Отпускать игрока бесплатно не будет для нас хорошим шагом. Нам нужно найти решение, которое удовлетворит все стороны», - сказал Маурис в интервью Transfermarketweb.

Эдуардо Камавинга является игроком «Ренна» с 2019 года. За время пребывания в клубе футболист отыграл за команду 67 матчей
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Евро-Футбол.Ру,
Ренн Эдуардо Камавинга
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