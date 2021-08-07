Спортивный директор «Ренна» высказался о будущем Камавинга

Спортивный директор французского «Ренна» Флориан Маурис высказался о будущем полузащитника команды Эдуардо Камавинга, которого слухи связывают с многими европейскими топ-клубами.

«Это очень сложный трансферный период, мы знаем, что его карьера может продолжиться в другом клубе. Через год у него заканчивается контракт, поэтому ми либо продлим его, либо подумаем над продажей. Отпускать игрока бесплатно не будет для нас хорошим шагом. Нам нужно найти решение, которое удовлетворит все стороны», - сказал Маурис в интервью Transfermarketweb.

Эдуардо Камавинга является игроком «Ренна» с 2019 года. За время пребывания в клубе футболист отыграл за команду 67 матчей