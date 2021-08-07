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«ПСЖ» отреагировал на информацию о договорённости с Месси

07 Августа 2021 • 13:38 Комментировать (1)
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Руководство «ПСЖ» еще не договорилось с аргентинским форвардом Лионелем Месси о подписании трудового договора. Об этом рапортует портал Goal, ссылаясь на источник в пресс-службе парижского гранда.

Ранее брат владельца клуба Халифа Бен Хамад Аль-Тани проинформировал об успешном завершении переговоров с 34-летним экс-нападающим каталонской «Барселоны».

СМИ сообщали, что Месси близок к подписанию трехлетнего контракта с зарплатой в размере 50 миллионов евро в год.

Лео покинул «сине-гранатовых» из-за финансовых препятствий, прописанных в регламенте испанской Ла Лиги. Он выступал за первую команду «Барсы» с 2005 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ
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Комментарии (1)
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Роман Мамедов
07 Августа 2021 в 13:54
глори псж !!! глори месси !!!
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