«Монако» с Головиным не смог дожать «Нант»

Матчем «Монако» - «Нант» стартовал новый чемпионат Франции. И сразу же зафиксирован неожиданный результат. Третья команда прошлого сезон быстро повела в счете - после диагонали с левого фланга здорово в падении в штрафной сыграл Желсон Мартиньш. У гостей было откровенно мало шансов для взятия ворот, но в конце первого тайма у них сработал угловой удар. Несмотря на все попытки «Монако» вырвать победу, ничего не получилось - 1:1. Россиянин Александр Головин провел на поле чуть более 30 минут.
Протокол игры
|(1:0) Желсон Мартиньш 14'
|42' Кастеллетто Жан-Шарль (1:1)
Нюбель Александр • Агилар Рубен • Дисаси Аксель • Бадьяшиль Бенуа • Кайо Энрике 72' ( Якобс Исмаил ( 72') • Чуамени Орельен • Лукас Жан 82' ( Сидибе Джибриль ( 82') • Желсон Мартиньш 72' ( Фофана Юссуф ( 72') • Фолланд Кевин 59' ( Головин Александр ( 59') • Диоп Софьян • Боаду Мирон 59' ( Бен-Йеддер Виссам ( 59')
Запасные: Фабрегас Сеск • Маецки Радослав • Павлович Страхиня • Матазо Элио
Лафон Альбан • Аппиа Деннис • Кастеллетто Жан-Шарль • Паллуа Николя • Фабио да Сильва 84' ( Траоре Шарль ( 84') • Мутуссами Самуэль • Блас Людовик 79' ( Коко Маркус ( 79') • Жиротто Андрей • Де Са Роли Перейра 63' ( Коршья Себастьен ( 63') • Саймон Мозес 83' ( Quentin Merlin ( 83') • Коло-Муани Рандаль 79' ( Эмон Рено ( 79')
Запасные: Лимбомбе Антони • Дескамп Реми • Силла Абдулайе
06 августа. Стадион "Луи II".