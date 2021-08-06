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Франция. Лига 1

​Мбаппе озвучил «ПСЖ» свою позицию по будущему слухи

06 Августа 2021 • 19:47 Комментировать
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«ПСЖ» рассчитывает не только подписать Лионеля Месси, о чём активно трубят все СМИ, но и продлить контракт с Килианом Мбаппе. Как сообщает в «Твиттере» журналист Адриен Гренье со ссылкой на другого журналиста Мохамеда Бухафси, Мбаппе озвучил «ПСЖ» свою позицию. Талантливый форвард сказал, что на сегодняшний день у него нет желания подписывать новый трудовой договор с клубом.

Действующий контракт Килиана Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до конца июня следующего года. По завершению сезона 2021/2022 «Реал» и другие клубы смогут подписать Мбаппе бесплатно, если ничего не изменится.  

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Килиан Мбаппе
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