«ПСЖ» рассчитывает не только подписать Лионеля Месси, о чём активно трубят все СМИ, но и продлить контракт с Килианом Мбаппе. Как сообщает в «Твиттере» журналист Адриен Гренье со ссылкой на другого журналиста Мохамеда Бухафси, Мбаппе озвучил «ПСЖ» свою позицию. Талантливый форвард сказал, что на сегодняшний день у него нет желания подписывать новый трудовой договор с клубом.

Действующий контракт Килиана Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до конца июня следующего года. По завершению сезона 2021/2022 «Реал» и другие клубы смогут подписать Мбаппе бесплатно, если ничего не изменится.