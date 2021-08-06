​У Почеттино спросили о возможном подписании «ПСЖ» Месси

«ПСЖ» считается главным фаворитом на подписание звёздного Лионеля Месси. Во время пятничного общения с представителями СМИ у рулевого парижан Маурисио Почеттино спросили по поводу возможного подписания аргентинского форварда.

«Я не разговаривал с Месси. Конечно, футболисты такого калибра мне интересны. Клуб прорабатывает варианты усиления состава, но нам нужно сосредоточиться на подготовке к матчу с «Труа».

Будет ли приход Месси означать продажу Мбаппе? Нет, это не связано», - высказался Почеттино на пресс-конференции.

Ранее «Барселона» объявила о том, что из-за тяжёлого финансового положения новый контракт с Лионелем Месси подписан не будет.