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Франция. Лига 1

Неймар предложил Месси номер 10 в «ПСЖ»

06 Августа 2021 • 14:47 Комментировать (2)
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Лионель Месси близок к тому, чтобы подписать контракт с «ПСЖ». Журналист Фабрицио Романо успел сообщить о прогрессе в переговорах по трудовому договору между парижским клубом и аргентинским форвардом.

Между тем, RMC Sport информирует о том, что Неймар предложил Месси взять в «ПСЖ» номер 10. При этом отмечается, что Лионель не планирует обязательно забирать «десятку» у бразильца в случае подписания контракта.

Напомним, что Лионель Месси с июля находится без клуба. «Барселона» не смогла продлить контракт с форвардом из-за неблагоприятной финансовой ситуации, которую выявил проведённый аудит.  

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Неймар
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
ARTUR
06 Августа 2021 в 15:03
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Alex1972
06 Августа 2021 в 14:58
Он седьмой заберет.... Вот истерика будет в Турине то... Хе-хе..
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