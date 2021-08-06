Неймар предложил Месси номер 10 в «ПСЖ»

Лионель Месси близок к тому, чтобы подписать контракт с «ПСЖ». Журналист Фабрицио Романо успел сообщить о прогрессе в переговорах по трудовому договору между парижским клубом и аргентинским форвардом.

Между тем, RMC Sport информирует о том, что Неймар предложил Месси взять в «ПСЖ» номер 10. При этом отмечается, что Лионель не планирует обязательно забирать «десятку» у бразильца в случае подписания контракта.

Напомним, что Лионель Месси с июля находится без клуба. «Барселона» не смогла продлить контракт с форвардом из-за неблагоприятной финансовой ситуации, которую выявил проведённый аудит.