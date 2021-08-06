Лионель Месси стал ближе к тому, чтобы примерить на себе футболку «ПСЖ». Как сообщает на своей страничке в «Твиттере» журналист Фабрицио Романо, парижский гранд продвинулся в переговорах по подписанию Месси. При этом продолжаются дискуссии по поводу структуры трудового соглашения.

Инсайдер отмечает, что «Манчестер Сити» по-прежнему не связывался с Лионелем Месси. Можно предположить, что чемпионы Англии не будут пытаться подписать звёздного аргентинца даже в ситуации, когда заполучить его можно бесплатно.

Напомним, что ранее «Барселона» официально подтвердила, что новый контракт с Лионелем Месси в нынешних финансовых условиях клубу подписать невозможно.