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Франция. Лига 1

​Месси стал ближе к «ПСЖ» слухи

06 Августа 2021 • 14:31 Комментировать
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Лионель Месси стал ближе к тому, чтобы примерить на себе футболку «ПСЖ». Как сообщает на своей страничке в «Твиттере» журналист Фабрицио Романо, парижский гранд продвинулся в переговорах по подписанию Месси. При этом продолжаются дискуссии по поводу структуры трудового соглашения.

Инсайдер отмечает, что «Манчестер Сити» по-прежнему не связывался с Лионелем Месси. Можно предположить, что чемпионы Англии не будут пытаться подписать звёздного аргентинца даже в ситуации, когда заполучить его можно бесплатно.

Напомним, что ранее «Барселона» официально подтвердила, что новый контракт с Лионелем Месси в нынешних финансовых условиях клубу подписать невозможно.

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Лионель Месси ПСЖ Трансферы футбола - лето 2021
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