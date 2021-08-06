Продление контракта с Мбаппе является приоритетной целью «ПСЖ»

Приоритетной целью для «ПСЖ» является продление контракта с нападающим клуба Килианом Мбаппе, передаёт Goal. Нынешнее соглашение игрока с парижанами истекает через год.

Сейчас «ПСЖ» связывают с Лионелем Месси, который не продлил контракт с «Барселоной», однако источник сообщает, что главной целью остается продление контракта с французом.

Напомним, что Мбаппе перешёл в «ПСЖ» из «Монако» в 2018 году за 145 миллионов евро. В составе «ПСЖ» он провёл 171 матч, в которых забил 132 гола и отдал 61 результативную передачу.

Ранее сообщалось, что Лионель Месси хочет перейти в «ПСЖ» из-за Неймара, с которым у него хорошие отношения.