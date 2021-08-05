«Ницца» объявила об аренде вратаря «ПСЖ» Марцина Булки, передаёт пресс-служба французского клуба. Игрок арендован на сезон 2021/22 с последующим правом выкупа.

Напомним, что Булка стал игроком «ПСЖ» в 2019 году, перейдя из «Челси» на правах свободного агента. За парижский клуб он сыграл всего два матча, в которых пропустил один гол. Портал Transfermarkt оценивает 21-летнего футболиста в 800 тысяч евро.

Ранее «ПСЖ» подписал вратаря сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма, который перешёл из «Милана» на правах свободного агента. Ещё один голкипер парижан Альфонс Ареоля проведет этот сезон в английском «Вест Хэме» на правах аренды.