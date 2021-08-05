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Франция. Лига 1

​Доннарумма присоединился к «ПСЖ» видео

05 Августа 2021 • 18:16 Комментировать
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После чемпионата Европы Джанлуиджи Доннарумма в качестве свободного агента перешёл из «Милана» в «ПСЖ». Вратарь заключил с французским грандом трудовое соглашение на пять лет.

В четверг Доннарумма прибыл в расположение «ПСЖ» и встретился со своими новыми партнёрами по команде. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба парижан.

 

Для «ПСЖ» сезон 2021/2022 уже успел стартовать. В первый день августа команда Маурисио Почеттино проиграла «Лиллю» в матче за Суперкубок Франции (0:1). Теперь парижане готовятся к поединку против «Труа» в стартовом туре Лиги 1. Он состоится в ближайшую субботу, 7 августа.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма
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