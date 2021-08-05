После чемпионата Европы Джанлуиджи Доннарумма в качестве свободного агента перешёл из «Милана» в «ПСЖ». Вратарь заключил с французским грандом трудовое соглашение на пять лет.

В четверг Доннарумма прибыл в расположение «ПСЖ» и встретился со своими новыми партнёрами по команде. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба парижан.

Для «ПСЖ» сезон 2021/2022 уже успел стартовать. В первый день августа команда Маурисио Почеттино проиграла «Лиллю» в матче за Суперкубок Франции (0:1). Теперь парижане готовятся к поединку против «Труа» в стартовом туре Лиги 1. Он состоится в ближайшую субботу, 7 августа.