Форвард Златан Ибрагимович хотел вернуться в «ПСЖ» в летнее трансферное окно. Как сообщает на своих страницах Le Parisien, шведский форвард и его окружение, в частности агент Мино Райола, изучали такую возможность. Контакты на этот счёт велись со спортивным директором «ПСЖ» Леонардо, однако французский клуб не был настроен на новое сотрудничество со Златаном. Лишь после наведения справок в Париже Ибрагимович заключил новое трудовое соглашение с «Миланом» до конца сезона 2021/2022.

Добавим, что Златан Ибрагимович играл за «ПСЖ» в период с 2012 по 2016 год.