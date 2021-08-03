Бразильский полузащитник Жан Лукас покинул «Лион» и перебрался в другой французский коллектив. С нового сезона 23-летний футболист будет выступать в составе «Монако».

Как сообщается на официальном сайте монегасков, трудовое соглашение с бразильцем рассчитано до середины 2026 года. Сумма сделки не разглашается, однако, по информации СМИ, за переход игрока «Монако» заплатил «ткачам» 12 миллионов евро.

Вторую часть минувшего сезона бразильский футболист провел в аренде за «Брест». Лукас принял участие в 16 поединках чемпионата Франции, сделал две результативные передачи, получил две желтые каточки и один раз был удален с поля.