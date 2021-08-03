Мбаппе не покинет «ПСЖ» этим летом

«ПСЖ» не продаст нападающего Килиана Мбаппе в текущее трансферное окно, об этом рапортует Le Parisien. Таким образом, форвард останется в команде минимум до января.

Ранее в СМИ появилась информация, что мадридский «Реал» намерен подписать игрока следующим летом. Как раз тогда у Килиана истечет срок действия трудового соглашения с парижским грандом. «Сливочные» пообещали форварду бонус в размере 40 миллионов евро за подписание контракта.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» может перевести Мбаппе в запас до конца контракта, если 22-летний игрок не согласится продлить контракт.

В прошлом сезоне Лиги 1 нападающий провел 31 матч, забил 27 мячей и отдал семь ассистов.