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Франция. Лига 1

«Лилль» переключил свое внимание на вратаря сборной Турции слухи

02 Августа 2021 • 23:03 Комментировать
Метц
...
Лилль
5.50 3.40 1.73
08.08 18:00
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После ухода Майка Меньяна «Лилль» все еще не сумел укомплектовать позицию голкипера. Французский клуб в очередной раз меняет свое решение насчет возможных кандидатур.

Недавно появилась информация, что «Лилль» попытается приобрести вратаря «Бенфики» Одиссеаса Влаходимоса. Но, переговоры с португальским клубом оказались трудными, поэтому новоиспеченный чемпион Лиги 1 обратил свое внимание на представителя «Трабзонспора» Угюрчана Чакира.

Голкипер сборной Турции давно мечтает попробовать свои силы в другом чемпионате, о чем сам лично не раз упоминал.

23-летний футболист оценивается в 19 миллионов евро по данным Transfermarkt. Напомним, что Чакир являлся основный исполнителем своей национальной команды на прошедшем чемпионате Европы.

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Лилль Трабзонспор Трансферы футбола - лето 2021 Угюрчан Чакир
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