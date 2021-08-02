После ухода Майка Меньяна «Лилль» все еще не сумел укомплектовать позицию голкипера. Французский клуб в очередной раз меняет свое решение насчет возможных кандидатур.

Недавно появилась информация, что «Лилль» попытается приобрести вратаря «Бенфики» Одиссеаса Влаходимоса. Но, переговоры с португальским клубом оказались трудными, поэтому новоиспеченный чемпион Лиги 1 обратил свое внимание на представителя «Трабзонспора» Угюрчана Чакира.

Голкипер сборной Турции давно мечтает попробовать свои силы в другом чемпионате, о чем сам лично не раз упоминал.

23-летний футболист оценивается в 19 миллионов евро по данным Transfermarkt. Напомним, что Чакир являлся основный исполнителем своей национальной команды на прошедшем чемпионате Европы.