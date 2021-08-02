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Франция. Лига 1

Мбаппе рискует провести год без футбола

02 Августа 2021 • 10:16 Комментировать
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«ПСЖ» может применить санкции в отношении звездного нападающего команды Килиана Мбаппе. Как сообщает Mundo Deportivo, форвард не спешит подписывать новый контракт с клубом, что не устраивает руководство парижского гранда.

Вице-чемпион Франции предложил форварду новый договор, однако Килиан тянет с ответом. В связи с этим «ПСЖ» пригрозил Мбаппе ультиматумом - если игрок не подпишет новое соглашение, то будет полировать скамейку запасных до истечения нынешнего контракта. Действующий договор между сторонами рассчитан до конца июня 2022 года.

Ранее сообщалось, что Мбаппе желает продолжить карьеру в мадридском «Реале». «Королевский» клуб уже пообещал французу подписной бонус в размере 40 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Килиан Мбаппе
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Evgen 86
02 Августа 2021 в 10:55
Ну и посидит сезон. Зато потом будет потом вспоминать это как страшный сон. А ПСЖ себе такими действиями окончательно испортит репутацию. Все игроки 10 раз подумают подписывать ли с ними контракт
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