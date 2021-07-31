Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы Ставки
💡 Новая версия сайта "Евро-футбол.ру"
Франция. Лига 1

Мбаппе пропустит матч за Суперкубок Франции

31 Июля 2021 • 18:29 Комментировать
1000 рублей бесплатная ставка

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе не вошёл в заявку на матч за Суперкубок Франции, который состоится 1 августа, передаёт пресс-служба парижского клуба.

Ранее главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино заявил, что француз может пропустить матч против «Лилля», так как недавно вернулся к тренировкам. Он отметил, что в клубе намерены не форсировать подготовку нападающего и ждут его возвращения к началу чемпионата Франции.

Кроме француза, в этом матче также не смогут сыграть Серхио Рамос, Анхель Ди Мария, Неймар, Маркиньос и другие игроки, которые недавно вернулись из сборных.

Напомним, ранее Мбаппе заявил, что хочет выиграть Лигу чемпионов в составе парижского клуба.

Матч за Суперкубок Франции между «ПСЖ» и «Лиллем» состоится 1 августа в 21:00 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лилль ПСЖ Суперкубок Франции Килиан Мбаппе
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 31 Июля
18:29 · Франция. Лига 1
Мбаппе пропустит матч за Суперкубок Франции
11:55 · Испания. Примера
«Реал» пообещал Мбаппе 40 млн евро в качестве подписного бонуса
00:25 · Германия. 2-я бундеслига
«Лилль» нашел потенциальную замену Саншешу слухи
30 Июля
23:45 · Англия. Премьер-лига
Саншеш попал в сферу интересов «Тоттенхэма» и «Барселоны» слухи
22:49 · Голландия. Эредивизие
«Лион» в скором времени усилится вратарём «Аякса»
16:43 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» начал переговоры по Бруну Гимараешу
15:08 · Англия. Премьер-лига
Бенитес высказался о будущем Кина
11:07 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» нашёл защитника в Лиге 1
10:12 · Франция. Лига 1
Почеттино прокомментировал слухи об уходе из «ПСЖ»
00:03 · Франция. Лига 1
Почеттино: «Мбаппе ничего не говорил мне об уходе»
29 Июля
23:06 · Франция. Лига 1
Неймар: «Знал, что мы составим отличный дуэт с Мбаппе»
21:34 · Италия. Серия А
«Ренн» и «Ницца» сразятся за Ольсена слухи
20:08 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» арендовал голкипера «ПСЖ» официально
19:32 · Италия. Серия А
Калабрия прокомментировал переход Донаруммы в «ПСЖ»
28 Июля
20:04 · Англия. Премьер-лига
«Кристал Пэлас» подписал защитника «Лиона» Андерсена официально
Все новости