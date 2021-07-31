Мбаппе пропустит матч за Суперкубок Франции

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе не вошёл в заявку на матч за Суперкубок Франции, который состоится 1 августа, передаёт пресс-служба парижского клуба.

Ранее главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино заявил, что француз может пропустить матч против «Лилля», так как недавно вернулся к тренировкам. Он отметил, что в клубе намерены не форсировать подготовку нападающего и ждут его возвращения к началу чемпионата Франции.

Кроме француза, в этом матче также не смогут сыграть Серхио Рамос, Анхель Ди Мария, Неймар, Маркиньос и другие игроки, которые недавно вернулись из сборных.

Напомним, ранее Мбаппе заявил, что хочет выиграть Лигу чемпионов в составе парижского клуба.

Матч за Суперкубок Франции между «ПСЖ» и «Лиллем» состоится 1 августа в 21:00 по московскому времени.