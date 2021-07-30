Почеттино прокомментировал слухи об уходе из «ПСЖ»

Наставник «ПСЖ» Маурисио Почеттино в беседе с представителями СМИ отреагировал на слухи о своем возможном уходе из французского клуба.

«Думал ли я об уходе? Нет, меня не посещали такие мысли. Это же футбол, здесь очень много слухов. У меня сложились хорошие отношения с руководством, поэтому всегда была ясность. Больше мне нечего сказать по этому поводу», - приводит слова аргентинского коуча Get French Football News.

Ранее СМИ сообщали о возможном возвращении Почеттино в лондонский «Тоттенхэм». Также интерес к специалисту проявлял мадридский «Реал».

В прошлом сезоне «ПСЖ» сенсационно занял второе место в Лиге 1, а в Лиге чемпионов остановился в полуфинале, уступив «Манчестер Сити».