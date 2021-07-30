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Франция. Лига 1

Почеттино прокомментировал слухи об уходе из «ПСЖ»

30 Июля 2021 • 10:12 Комментировать
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Наставник «ПСЖ» Маурисио Почеттино в беседе с представителями СМИ отреагировал на слухи о своем возможном уходе из французского клуба.

«Думал ли я об уходе? Нет, меня не посещали такие мысли. Это же футбол, здесь очень много слухов. У меня сложились хорошие отношения с руководством, поэтому всегда была ясность. Больше мне нечего сказать по этому поводу», - приводит слова аргентинского коуча Get French Football News.

Ранее СМИ сообщали о возможном возвращении Почеттино в лондонский «Тоттенхэм». Также интерес к специалисту проявлял мадридский «Реал».

В прошлом сезоне «ПСЖ» сенсационно занял второе место в Лиге 1, а в Лиге чемпионов остановился в полуфинале, уступив «Манчестер Сити».

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Маурисио Почеттино
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