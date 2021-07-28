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Франция. Лига 1

Мбаппе хочет выиграть Лигу чемпионов с «ПСЖ»

28 Июля 2021 • 18:44 Комментировать
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Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе хочет выиграть Лигу чемпионов в составе парижского клуба, передаёт Paris United. Напомним, что игрок является главной трансферной целью «Реала».

«Я мечтаю выиграть Лигу чемпионов вместе с «ПСЖ». Это было бы что-то фантастическое», - заявил француз.

Напомним, что Мбаппе перешёл в парижский клуб из «Монако» в 2019 году за 145 миллионов евро. В прошлом сезоне на счету нападающего 31 матч в Ла Лиге, в которых он забил 27 голов и отдал семь результативных передач.

Действующий контракт игрока с «ПСЖ» до июня 2022 года. Ранее сообщалось, что он не будет его продлевать и намерен перейти в мадридский «Реал».

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Килиан Мбаппе
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