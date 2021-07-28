Мбаппе хочет выиграть Лигу чемпионов с «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе хочет выиграть Лигу чемпионов в составе парижского клуба, передаёт Paris United. Напомним, что игрок является главной трансферной целью «Реала».

«Я мечтаю выиграть Лигу чемпионов вместе с «ПСЖ». Это было бы что-то фантастическое», - заявил француз.

Напомним, что Мбаппе перешёл в парижский клуб из «Монако» в 2019 году за 145 миллионов евро. В прошлом сезоне на счету нападающего 31 матч в Ла Лиге, в которых он забил 27 голов и отдал семь результативных передач.

Действующий контракт игрока с «ПСЖ» до июня 2022 года. Ранее сообщалось, что он не будет его продлевать и намерен перейти в мадридский «Реал».