Владимир Петкович возглавил команду Лиги 1 «Бордо», об этом сообщает официальный сайт клуба. 57-летний специалист покинул пост главного тренера сборной Швейцарии и полностью сфокусируется на работе с клубом.

Петкович подписал трехлетний контракт с «Бордо». Ассоциация футбола Швейцарии в свою очередь согласилась на расторжение действующего соглашения с Владимиром Петковичем, которое было действительно до лета 2022 года. С подопечными тренер встретится уже в ближайшие дни, чтобы подготовить коллектив к финальному контрольному матчу с «Труа».

Также напомним, что ранее появлялась информации насчет возможного приглашения Петковича в РПЛ, а именно в «Зенит».