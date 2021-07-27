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Франция. Лига 1

Петкович - новый главный тренер «Бордо» официально

27 Июля 2021 • 22:47 Комментировать
Бордо
...
Клермон Фут
1.98 3.50 3.80
08.08 16:00
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Владимир Петкович возглавил команду Лиги 1 «Бордо», об этом сообщает официальный сайт клуба. 57-летний специалист покинул пост главного тренера сборной Швейцарии и полностью сфокусируется на работе с клубом.

Петкович подписал трехлетний контракт с «Бордо». Ассоциация футбола Швейцарии в свою очередь согласилась на расторжение действующего соглашения с Владимиром Петковичем, которое было действительно до лета 2022 года. С подопечными тренер встретится уже в ближайшие дни, чтобы подготовить коллектив к финальному контрольному матчу с «Труа».

Также напомним, что ранее появлялась информации насчет возможного приглашения Петковича в РПЛ, а именно в «Зенит». 


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Евро-Футбол.Ру,
Бордо Сборная Швейцарии Владимир Петкович
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
ARTUR
27 Июля в 23:19
хороший коуч , но мог бы урвать команду и постатуснее
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