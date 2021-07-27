Итальянский журналист Николо Скира в своем «Твиттере» заявил о том, что главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович в ближайшее время может возглавить французский «Бордо».

В последний раз на клубном уровне 57-летний швейцарский специалист работал в период с 2012 по 2014 год, когда возглавлял итальянский «Лацио». С того момента Петкович тренировал исключительно национальную сборную Швейцарии, вместе с которой смог пробиться в 1/4 финала прошедшего чемпионата Европы.

Согласно источнику, руководство «Бордо» хочет подписать контракт с Петковичем к старту нового розыгрыша Лиги 1.