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Франция. Лига 1

Петкович близок к подписанию контракта с французским клубом слухи

27 Июля 2021 • 20:22 Комментировать
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Итальянский журналист Николо Скира в своем «Твиттере» заявил о том, что главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович в ближайшее время может возглавить французский «Бордо».

В последний раз на клубном уровне 57-летний швейцарский специалист работал в период с 2012 по 2014 год, когда возглавлял итальянский «Лацио». С того момента Петкович тренировал исключительно национальную сборную Швейцарии, вместе с которой смог пробиться в 1/4 финала прошедшего чемпионата Европы.

Согласно источнику, руководство «Бордо» хочет подписать контракт с Петковичем к старту нового розыгрыша Лиги 1.


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Евро-Футбол.Ру,
Бордо Сборная Швейцарии Лига 1 Владимир Петкович
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