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Франция. Лига 1

Голкипер «ПСЖ» может продолжить карьеру в «Лилле»

27 Июля 2021 • 10:17 Комментировать
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Резервный вратарь «ПСЖ» Серхио Рико может сменить клубную прописку после прихода в команду Джанлуиджи Доннаруммы. Рико проигрывал конкуренцию Кейлору Навасу, а с приходом итальянца и вовсе может остаться без игрового времени.

Как сообщает Footmercato, в подписании 27-летнего испанского голкипера заинтересован «Лилль», ставший в прошлом сезоне чемпионом Лиги 1. Сумма потенциального трансфера оценивается в семь миллионов евро.

За парижский гранд Рико выступает с сентября 2020 года. Его контракт рассчитан еще на три сезона.

В минувшем розыгрыше чемпионата Франции Серхио провел десять матчей и пропустил восемь голов.

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Евро-Футбол.Ру,
Лилль Серхио Рико Трансферы футбола - лето 2021
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