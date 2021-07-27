Голкипер «ПСЖ» может продолжить карьеру в «Лилле»

Резервный вратарь «ПСЖ» Серхио Рико может сменить клубную прописку после прихода в команду Джанлуиджи Доннаруммы. Рико проигрывал конкуренцию Кейлору Навасу, а с приходом итальянца и вовсе может остаться без игрового времени.

Как сообщает Footmercato, в подписании 27-летнего испанского голкипера заинтересован «Лилль», ставший в прошлом сезоне чемпионом Лиги 1. Сумма потенциального трансфера оценивается в семь миллионов евро.

За парижский гранд Рико выступает с сентября 2020 года. Его контракт рассчитан еще на три сезона.

В минувшем розыгрыше чемпионата Франции Серхио провел десять матчей и пропустил восемь голов.