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Рамос пропустит ближайший матч «ПСЖ» из-за травмы

26 Июля 2021, 19:24,

Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос продолжает восстанавливаться от травмы, передаёт Mundo Deportivo. В связи с этим, испанец пропустит матч парижского клуба против «Севильи», который состоится 27 июля.

Игрок продолжает тренироваться по индивидуальной программе. Сообщается, что он продолжает испытывать дискомфорт в бедре. 

Также игру пропустят бразильцы Неймар, Маркиньос, итальянцы Марко Верратти и Джанлуиджи Доннарумма и аргентинцы Леандро Паредес и Анхель ди Мария, которые ещё не вернулись из отпуска. Кроме них, на матч не отправятся Килиан Мбаппе, Преснель Кимпембе, Джорджиньо Вейналдум и Данилу Перейра, так как они недавно приступили к тренировкам и ещё на набрали форму.

Напомним, что Серхио Рамос перешёл в «ПСЖ» этим летом на правах свободного агента.

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Евро-Футбол.Ру Богдан Кравец
Теги: ПСЖ, Серхио Рамос
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Комментарии (1)
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0
Super fanat
26 Июля 2021, 19:58

Пока пусть поиграют без капитана, а потом он придёт и покажет разницу.

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