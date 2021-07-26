Рамос пропустит ближайший матч «ПСЖ» из-за травмы

Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос продолжает восстанавливаться от травмы, передаёт Mundo Deportivo. В связи с этим, испанец пропустит матч парижского клуба против «Севильи», который состоится 27 июля.

Игрок продолжает тренироваться по индивидуальной программе. Сообщается, что он продолжает испытывать дискомфорт в бедре.

Также игру пропустят бразильцы Неймар, Маркиньос, итальянцы Марко Верратти и Джанлуиджи Доннарумма и аргентинцы Леандро Паредес и Анхель ди Мария, которые ещё не вернулись из отпуска. Кроме них, на матч не отправятся Килиан Мбаппе, Преснель Кимпембе, Джорджиньо Вейналдум и Данилу Перейра, так как они недавно приступили к тренировкам и ещё на набрали форму.

Напомним, что Серхио Рамос перешёл в «ПСЖ» этим летом на правах свободного агента.