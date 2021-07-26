Рамос пропустит ближайший матч «ПСЖ» из-за травмы

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26 Июля 2021, 19:24,
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Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос продолжает восстанавливаться от травмы, передаёт Mundo Deportivo. В связи с этим, испанец пропустит матч парижского клуба против «Севильи», который состоится 27 июля.
Игрок продолжает тренироваться по индивидуальной программе. Сообщается, что он продолжает испытывать дискомфорт в бедре.
Также игру пропустят бразильцы Неймар, Маркиньос, итальянцы Марко Верратти и Джанлуиджи Доннарумма и аргентинцы Леандро Паредес и Анхель ди Мария, которые ещё не вернулись из отпуска. Кроме них, на матч не отправятся Килиан Мбаппе, Преснель Кимпембе, Джорджиньо Вейналдум и Данилу Перейра, так как они недавно приступили к тренировкам и ещё на набрали форму.
Напомним, что Серхио Рамос перешёл в «ПСЖ» этим летом на правах свободного агента.
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Евро-Футбол.Ру Богдан Кравец
|Теги: ПСЖ, Серхио Рамос
Пока пусть поиграют без капитана, а потом он придёт и покажет разницу.