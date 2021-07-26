«Марсель» хочет продать Радонича

Марсельский «Олимпик» заинтересован в расставании с Неманьей Радоничем до начала нового сезона.

«Провансальцы» активно ведут себя на трансферном рынке. Клуб пребывает в ожидании представления двух новичков – Дженгиза Ундера и Луана Переса.

В данный момент «Марсель» продолжает вести переговоры с «Сан-Паулу» касаемо возможной продажи Дарио Бенедетто. Ещё одним претендентом на продажу является Неманья Радонич.

В минувшем сезоне серб выступал по аренде за берлинскую «Герту». Предполагается, что он покинет состав французского клуба, о чём сообщает L’Equipe. Южане готовы отпустить 25-летнего нападающего за 8 миллионов евро.