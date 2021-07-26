Тренер, которым интересовался «Зенит», возглавит «Бордо»

Наставник сборной Швейцарии Владимир Петкович близок к трудоустройству в чемпионате Франции. В услугах 57-летнего специалист заинтересован «Бордо», об этом в своем твиттер-аккаунте сообщил инсайдер Николо Скира.

По данным источника, после завершения отпуска Петкович подпишет трудовое соглашение с французским клубом. При этом стоит отметить, что действующее соглашение Владимира со швейцарской сборной рассчитано до лета 2022 года.

Ранее СМИ сообщали, что петербургский «Зенит» рассматривал Петковича в качестве замены Сергею Семаку.

На чемпионате Европы - 2020 сборная Швейцарии добралась до четвертьфинала, где потерпела поражение от испанцев (1:1, 1:3 - по пенальти).