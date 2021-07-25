Чемпионат Франции. 1 лига 2021-2022
Сделать ставку
﻿

Хакими, переболевший коронавирусом: «Постепенно набираю форму»

25 Июля 2021, 09:45,

Защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими прокомментировал свое возвращение на поле после выздоровления от коронавируса.

«Я счастлив вернуться в строй после того, как переболел коронавирусом. Постепенно я набираю форму и всё лучше узнаю своих партнёров по команде. Меня здорово приняли здесь, чувствую себя отлично.

Суперкубок Франции? У нас есть ещё неделя, чтобы подготовиться к этому матчу. На кону стоит трофей, а значит мы подойдём к игре со всей серьёзностью», - цитирует Хакими пресс-служба «ПСЖ».

22-летний защитник сборной Марокко перешёл в «ПСЖ» из «Интера» в начале июля, сумма трансфера составила порядка 60 миллионов евро.

0
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Ашраф Хакими
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Витория без виктории: «Спартак» начал сезон с поражения от «Рубина»
Витория без виктории: «Спартак» начал сезон с поражения от «Рубина»  
Валерий Карпин – новый тренер сборной России
Валерий Карпин – новый тренер сборной России  
«Спартак» сыграет с «Бенфикой» в квалификации Лиги чемпионов
«Спартак» сыграет с «Бенфикой» в квалификации Лиги чемпионов  
Ведущая «Матч ТВ» рассказала, как ее оскорбляли футболисты сборной России
Ведущая «Матч ТВ» рассказала, как ее оскорбляли футболисты сборной России  
Жена арбитра Безбородова избила сына певца Стаса Пьехи
Жена арбитра Безбородова избила сына певца Стаса Пьехи  
Популярные материалы
Стал известен состав тренерского штаба Карпина в сборной России
Стал известен состав тренерского штаба Карпина в сборной России
Черчесов хочет возглавить сборную Польши
Черчесов хочет возглавить сборную Польши
Уткин отреагировал на назначение Карпина в сборную
Уткин отреагировал на назначение Карпина в сборную
Ведущая «Матч ТВ» рассказала, как ее оскорбляли футболисты сборной России
Ведущая «Матч ТВ» рассказала, как ее оскорбляли футболисты сборной России
«Спартак», «Рубин» и «Сочи» начинают путь в Европе: знакомимся с соперниками и оцениваем шансы
«Спартак», «Рубин» и «Сочи» начинают путь в Европе: знакомимся с соперниками и оцениваем шансы


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 2000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 500 Обзор Играть
5 Бонус: 2000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола