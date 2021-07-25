Хакими, переболевший коронавирусом: «Постепенно набираю форму»

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25 Июля 2021, 09:45,
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Защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими прокомментировал свое возвращение на поле после выздоровления от коронавируса.
«Я счастлив вернуться в строй после того, как переболел коронавирусом. Постепенно я набираю форму и всё лучше узнаю своих партнёров по команде. Меня здорово приняли здесь, чувствую себя отлично.
Суперкубок Франции? У нас есть ещё неделя, чтобы подготовиться к этому матчу. На кону стоит трофей, а значит мы подойдём к игре со всей серьёзностью», - цитирует Хакими пресс-служба «ПСЖ».
22-летний защитник сборной Марокко перешёл в «ПСЖ» из «Интера» в начале июля, сумма трансфера составила порядка 60 миллионов евро.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
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