Хакими, переболевший коронавирусом: «Постепенно набираю форму»

Защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими прокомментировал свое возвращение на поле после выздоровления от коронавируса.

«Я счастлив вернуться в строй после того, как переболел коронавирусом. Постепенно я набираю форму и всё лучше узнаю своих партнёров по команде. Меня здорово приняли здесь, чувствую себя отлично.

Суперкубок Франции? У нас есть ещё неделя, чтобы подготовиться к этому матчу. На кону стоит трофей, а значит мы подойдём к игре со всей серьёзностью», - цитирует Хакими пресс-служба «ПСЖ».

22-летний защитник сборной Марокко перешёл в «ПСЖ» из «Интера» в начале июля, сумма трансфера составила порядка 60 миллионов евро.