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Мбаппе отказывается продлевать контракт

24 Июля 2021, 18:35,

Килиан Мбаппе решительно настроен попрощаться с «Пари Сен-Жерменом» в скором времени.

22-летний французский форвард не желает продолжать свои выступления в Лиге 1. По информации Marca, нападающий в личной беседе с Маурисио Почеттино оповестил коуча о своём желании сменить место клубной прописки.

Отметим, что руководство парижан не смогло переубедить Мбаппе даже щедрым контрактом. Чемпиону мира был предложен такой же оклад, как у Неймара.

В прошлом сезоне страйкер «принцев» отличился в 47 поединках во всех турнирах 42 голами и 11 результативными пасами. У Мбаппе остался год по действующему договору.

Сегодня стало известно, что главный тренер «ПСЖ» заключил новое соглашение с клубом – до 2023 года.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Зажерило
Теги: ПСЖ, Килиан Мбаппе, Маурисио Почеттино
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