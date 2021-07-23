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Вейналдум: «Хотел бы видеть Погба в «ПСЖ»

23 Июля 2021, 10:01,

Голландец Джорджиньо Вейналдум, подписавший трудовое соглашение с «ПСЖ», высказался о потенциальном новичке парижского клуба Поле Погба.

«Это отличный футболист. Мне довелось несколько раз противостоять ему, в этих матчах Поль хорошо себя показал. Многие клубы хотели бы подписать его. У Погба есть все, я считаю его одним из лучших полузащитников мира. Мне хотелось бы, чтобы он перешел в «ПСЖ», - цитирует голландского хавбека RMC Sport.

Ранее сообщалось, что французский гранд готов купить Погба за 50 миллионов евро. Контракт футболиста с «Манчестер Юнайтед» истекает летом 2022 года.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: ПСЖ, Поль Погба, Джорджиньо Вейналдум
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