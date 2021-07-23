Кимпембе задумался об уходе из «ПСЖ» после трансфера Рамоса

Защитник сборной Франции и «ПСЖ» Преснел Кимпембе может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге, рапортует L'Equipe.

Футболист задумался об уходе после прихода в команду опытного испанца Серхио Рамоса. Этой ситуацией хотят воспользоваться «пенсионеры», однако конкретного предложения по трансферу игрока они пока не сделали.

Кимпембе намерен обсудить с руководством свои перспективы, после чего примет окончательное решение.

Преснел является воспитанником академии парижского гранда. В минувшем сезоне чемпионата Франции защитник сыграл 28 матчей, в которых получил шесть желтых карточек и один раз был удален.